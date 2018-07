Arriva a Campobasso la fase di selezione di ERG Re-Generation Challenge 2018 la business plan competition dedicata ai temi dell’energia sostenibile e dell’economia circolare promossa da ERG in collaborazione con dpixel, partita ieri 16 luglio da Terni.

Oggi, per tutta la giornata, il Barcamper, l’ufficio mobile a bordo del quale si svolge il road show in 10 città del Centro e Sud Italia, stazionerà in Piazza Vittorio Emanuele II. Qui avverranno i colloqui one-to-one con gli startupper iscritti ad ERG Re-Generation Challenge. La tappa di Campobasso vede come partner Confcommercio Molise, Inflazione Caotica Coworking e Sviluppo Italia Molise.

Il progetto, finalizzato a creare opportunità per gli aspiranti imprenditori attraverso il rafforzamento del network di collaborazione con innovatori, università, aziende, enti locali e investitori, è rivolto a progetti ad elevato contenuto innovativo, in grado di dare al contempo impulso all’economia dei territori. Per partecipare a ERG Re-Generation Challenge basta iscriversi, gratuitamente, compilando il form all’indirizzo http://www.barcamper.it/tour/22 entro il 30 Settembre 2018.

Dopo la tappa di Campobasso il roadshow del Barcamper riprenderà in settembre toccando le altre 8 città coinvolte: Sassari, Napoli, Salerno, Potenza, Bari, Cosenza, Catania e Palermo. Verranno selezionate 40 business ideas che parteciperanno a due giornate di formazione sul business modelling. Nella seconda verranno selezionati 20 progetti che saranno ammessi ad un workshop di una settimana durante il quale un pool di mentor ed esperti daranno il loro supporto nella loro messa a punto.

Nella terza fase, infine, manager, finanziatori e rappresentanti istituzionali dei territori coinvolti valuteranno le 10 idee imprenditoriali più interessanti nel corso di un evento pubblico che si svolgerà a Palermo a Novembre. I 3 progetti finalisti saranno premiati con una somma di denaro, la cui erogazione peraltro è subordinata alla loro effettiva realizzazione.

ERG Re-Generation Challenge nasce dalla volontà di ERG di promuovere lo sviluppo di realtà imprenditoriali innovative nei settori dell’energia green e soluzioni applicabili ai processi di produzione dell’energia da fonti rinnovabili. L’obiettivo di dpixel, ed in particolare del suo programma Barcamper, è individuare e sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese altamente innovative, favorendo la ricerca di capitali e la connessione con il tessuto industriale.