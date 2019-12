Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bojano, immediatamente dopo l’investimento dei due ciclisti avvenuto questa mattina al chilometro 209 della S.S.17 “APPULO – SANNITICA”, da parte di un uomo alla guida di una 600, rintracciavano l’investitore nelle immediate vicinanze del luogo dell’occorso.

L’uomo, che aveva cercato di darsi alla fuga senza soccorrere i feriti, era già noto ai Carabinieri di Bojano. L’investitore veniva anche sottoposto all’accertamento etilometrico, risultando positivo; per tutti i reati commessi, veniva quindi dichiarato in arresto e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.