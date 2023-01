Fabio Sebastiano, ingegnere di Trivento, è il nuovo direttore generale dell’Agenzia regionale per l’ambiente. La Giunta regionale ha nominato l’ingegnere di Trivento dall’elenco di dieci idonei, approvato dalla apposita commissione per la valutazione dei requisiti. Sebastiano prende il posto di Massimiliano Maitino dimessosi da poco per ricoprire il ruolo di magistrato.