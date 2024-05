di T.A.

Un personaggio al femminile nuovo per la politica nazionale italiana. Si sta scrivendo di Arianna Meloni, sorella del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. La donna è appena stata a Isernia, al Bar Centrale nel centro storico pentro, accolta da esponenti molisani di Fratelli d’Italia e da tanti simpatizzanti molisani del partito. Arianna Meloni ha espresso nella circostanza un concetto basilare e già noto : “Essere italiani è il nostro orgoglio !” ha asserito, dicendosi entusiasta e commossa delle presenze e della partecipazione popolare. La Meloni ha quindi ripercorso la storia di Fratelli d’Italia, partito nato un decennio addietro per portare avanti una precisa linea politica che gli italiani continuano a premiare con vasti consensi popolari. Dopodiché l’accenno alla candidatura europea della sorella Giorgia, capolista di FdI in tutte le circoscrizioni italiane, con l’invito a votarla affinché anche in Europa si affermi la linea politica portata avanti dalla destra italiana. I presenti all’incontro, stimati nell’ordine di diverse decine, hanno salutato con applausi i passaggi dell’intervento di Arianna Meloni, denotando condivisione e sostegno alle idee espresse dalla donna.