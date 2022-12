Ancora sulla qualità dell’aria nelle maggiori città del Molise come Campobasso, Termoli, Isernia e Venafro, per restare su un tema di massima attualità e delicatezza per l’intera opinione pubblica molisana. Se ne torna a scrivere all’indomani delle recenti conclusioni delle indagini della magistratura isernina su ambiente e territorio della piana di Venafro, risultata inquinata da cadmio in undici ettari di terreno in località Triverno del Comune di Pozzilli, est della pianura, tant’è gl’interventi delle istituzioni pubbliche locali e le preoccupazioni di cittadini e movimenti popolari, anche se c’è chi invita a non generalizzare restando responsabilmente con la massima attenzione per non danneggiare nel loro complesso economia, lavoro e territorio molisani.

Ebbene in tale contesto riferiamo quest’oggi quanto riportato sul sito dell’Arpa Molise, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, in materia di qualità dell’aria nei maggiori centri della regione. I dati, fa sapere la predetta agenzia che “guarda ed osserva” ambiente, territorio e qualità dell’aria in Molise, si riferiscono al 27 e 28 dicembre scorsi, attestando quanto segue : martedì 27 dicembre 2022 la qualità dell’aria risultava OTTIMA a Campobasso, Termoli, Isernia e Venafro con valori, rispettivamente, di 17 per Campobasso, 11 per Termoli, 16 per Isernia e 25 per Venafro. L’indomani, mercoledì 28 dicembre ieri l’altro, sempre OTTIMA la qualità dell’aria nei predetti Comuni della Regione, dove si sono registrati i seguenti valori : 21 a Campobasso, 18 a Termoli, 16 a Isernia e 30 a Venafro. Dati ufficiali Arpa che indubbiamente confortano e rinfrancano, fermo restando la necessità di non abbassare la guardia continuando a vigilare per assicurare la migliore qualità dell’aria a tutti.