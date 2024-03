di T.A.

“ARGILLE”, thriller di Matthew Vaughun a Il Proscenio di Isernia

“Argille” è titolo del film in sala a Il Proscenio di Isernia l’1, 2 e 4 marzo prossimi (h 17.30 e 20.30). La pellicola di Matthew Vaughun è del genere azione/thriller e propone Elly Conway quale scrittrice di best seller di spionaggio. E’ molto solitaria, esce raramente di casa e la sua idea di felicità è trascorrere una serata davanti al computer in compagnia del proprio gatto Alfie. La donna si ritroverà catapultata nel vero mondo dello spionaggio, quando le trame dei suoi libri incentrati sull’agente segreto Argylle diventeranno reali. Le vicende raccontate nei suoi romanzi sembreranno essere un po’ troppo simili alle attività svolte da un’organizzazione segreta di spionaggio. Elly e Argylle si ritroveranno così in un mondo dove nulla è come sembra e le tranquille serate a casa diventeranno soltanto un lontano ricordo.