Ieri a Roma, presso la sala polifunzionale di Palazzo Chigi, incontro con il Ministro per il Sud Barbara Lezzi e con l’ex ministro Fabrizio Barca per parlare della Strategia nazionale per le aree interne e del cambiamento in atto nelle politiche territoriali.

E’ stata data voce ai sindaci per mettere a confronto le esperienze dei diversi territori italiani. Ho avuto il privilegio di rappresentare, insieme alla vice sindaca di Agnone, Linda Marcovecchio, la nostra area SNAI: l’Alto Medio Sannio. Nel mio intervento ho posto l’accento sulla nostra idea di trasformare la marginalità in una grande opportunità di sviluppo.

Non ci arrendiamo, infatti, all’idea dell’apocalissi delle aree interne e della montagna. Vogliamo scommettere, invece, sulle enormi potenzialità del nostro territorio. Intanto, lavoriamo per una piena esigibilità dei diritti fondamentali (salute, istruzione e mobilità) lontano dalle vecchie politiche compassionevoli. Lo spopolamento è il vero nemico da combattere. Siamo in guerra e non ci arrendiamo!