di Redazione

In programma domani, sabato 18 maggio dalle ore 16.00, presso l’area naturalistica di Bosco Faiete, l’incontro pubblico promosso dall’Associazione Guardie Ambientali, con il patrocinio della Provincia (ufficio Europe Direct) e del Comune di Campobasso, in occasione della ristampa della guida turistica “oltre il bosco”, realizzata diversi anni fa con una serie di contributi tecnico-storico-scientifici su tutte le peculiarità del sito naturalistico di Montevairano, ma oramai introvabile. All’incontro prenderanno parte rappresentanti della Provincia e del Comune di Campobasso, oltre a due interventi di carattere tecnico a cura della Dott.ssa Evelina D’Alessandro e del Dott. Corradino Guacci, già curatori della pubblicazione in argomento. Al termine dell’incontro è prevista una passeggiata ecologica di circa 3 km, a cura delle Guardie Ambientali, fino al Casino Altobello, una delle mete più significative del sito naturalistico. Tutte le attività sono liberamente aperte al pubblico.