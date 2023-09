Disponibili oltre 8 milioni di euro per il Molise. Le imprese dell’area Venafro-Campochiaro-Bojano e dell’indotto possono chiedere i finanziamenti

In Molise al via gli incentivi per il rilancio dell’area di crisi industriale complessa “Venafro-Campochiaro–Bojano e aree dell’indotto”.

Dalle 12.00 del 5 settembre 2023 alle 12.00 del 7 novembre 2023 le imprese possono chiedere i finanziamenti della Legge 181, gestita da Invitalia.

Sono disponibili oltre 8 milioni di euro, messi a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per sostenere i programmi di sviluppo industriale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l’area di crisi, avviato con l’Accordo di programma del 27 luglio 2017, con proroga al 2023, per rilanciare le attività imprenditoriali e di sostenere l’occupazione nei 67 Comuni appartenenti all’area industriale.

I dettagli.

La dotazione finanziaria è di 8.888.458,95 euro, al lordo dei compensi spettanti al Soggetto gestore.

L’importo minimo di investimenti è di 1 milione di euro, o di 1,2 milioni di euro nel caso di programmi presentati da Contratti di Rete (minimo 400mila euro per soggetto partecipante alla rete)

Di seguito i comuni ricadenti nell’Area di Crisi:

Provincia di Campobasso:

Baranello, Bojano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Casacalenda, Casalciprano, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d’Anchise, Colletorto, Guardiaregia, Lucito, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Montefalcone nel Sannio, Pietracatella, Ripalimosani, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant’Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Trivento, Tufara, Vinchiaturo.

Provincia di Isernia

Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Filignano, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Sant’Agapito, Sant’Elena Sannita, Santa Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Venafro.

