E’ Carmine Bartolomeo Amatuzio il primo Coordinatore cittadino della Lega di Bojano, persona questa di grande impegno civile e particolarmente attivo nel territorio sui problemi che toccano le fasce dei cittadini più deboli. La nomina, voluta fortemente dal coordinatore provinciale di Campobasso su indicazione di Nicola Campanella responsabile della Lega area matesina, premia una persona che da tempo si è avvicinata al partito di Salvini e ad Aida Romagnuolo.

Un binomio, quello di Amatuzio/Campanella, che sta coinvolgendo a Bojano tantissimi cittadini simpatizzanti della Lega, persone ormai sempre più convinte che in città c’è bisogno di un cambio di marcia della politica locale e di persone che tornino a dialogare con i cittadini. Nel frattempo, venerdì 9 febbraio alle ore 17,00 in Via dei Pentri (di fronte al Comune), alla presenza del candidato alla Camera dei Deputati Aida Romagnuolo, si terrà l’inaugurazione della prima sezione della Lega in Molise.