La ri-e-voluzione verde in 70 e più proposte

Appuntamento domani all’atrio della Scuola D’Ovidio di Campobasso per parlare delle mille risorse del Molise

Mercoledì 1 febbraio, h 17/20, appuntamento all’Atrio della Casa della Scuola “D’Ovidio” di Campobasso per parlare di un tema assolutamente interessante : “La ri-e-voluzione verde in 70 e più proposte”. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Campobasso, di Liberi di Essere e dell’Officina Culturale La Casa di Tutti. “20 anni di vivere con cura”, cita la locandina dell’evento, per approfondire –fanno sapere i promotori del ritrovo- le mille risorse del Molise intorno ad una grande tavola rotonda aperta e partecipata. L’ingresso sarà libero, ci sarà anche il saluto di condivisione di “Meglie a tiemp”, sito web venafrano, e prevista anche la collaborazione dell’Auser “Vivere con cura” di Capracotta. Da tale Comune dell’isernino è preannunciata l’attiva partecipazione di Antonio D’Andrea, eccentrico tipo naif, ideatore del movimento “Uomini Casalinghi”, presente su temi quali matriarcato, ecologia, riciclo, tradizioni culinarie ed esistenziali, ed amico di tanti.