L’AMIP, Associazione Culturale di Promozione Sociale “Mercatini in Piazza ed Eventi”, con il patrocinio del Comune di Larino, presenta l’evento “ArtigianGusto Larino”.

Si tratta di un esposizione di prodotti tipici, artigianato, collezionismo, idee per la casa e intrattenimento per bambini, che si svolgerà in Piazza del Popolo, nelle giornate di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020.

Seguono gli orari dettagliati dei mercatini:

-Venerdì 24 gennaio 2020 dalle 16.00 alle 22.00

-Sabato 25 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 22.00

-Domenica 26 gennaio 2020 dalle 10.00 orario continuato fino alle 22.00

Verrà installata inoltre, anche una pista di pattinaggio, fruibile per 10 giorni, a partire da venerdì 24 gennaio, fino a domenica 2 febbraio 2020, dalle ore 16.00 alle 22.00.