di T.A.

Un appuntamento storico/culturale di rilievo assoluto e dall’alto valore sociale. Si svolgerà domani 7 ottobre presso la Dimora Storica Del Prete di Belmonte nella Venafro Antica, dove verranno presentate ed illustrate antiche pergamene storiche notificate dalla Soprintendenza Archivistica. A dirne è la stessa titolare della Dimora, la signora Dorothy Volpe ved. Del Prete di Belmonte : “L’evento prevede -spiega la donna- l’accesso gratuito nella Dimora e la spiegazione di circa 30 minuti per sei persone alla volta accompagnati dalla sottoscritta e da una collaboratrice di antiche ed importanti pergamene notificate dalla Soprintendenza Archivistica. Un appuntamento storico di tutta valenza a cui tutti sono invitati. L’iniziativa si svolgerà dalle h 10/12 e dalle h 16/18”. La Dimora Storica Del Prete di Belmonte è situata in via Cristo nel cuore della Venafro Antica.