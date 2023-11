di T.A.

E’ tra i Comuni d’Italia candidati a Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2026, intanto per l’annualità in corso si accinge a riproporre un antichissimo rito popolare, esattamente la Festa dei Fuochi Rituali 2023.

Trattasi di Agnone, cittadina molisana dell’interno che da sempre si distingue in ambito regionale per l’intraprendenza della propria gente in ambito artistico, culturale, artigianale, imprenditoriale e finanziario in genere. L’appuntamento con la Festa dei Fuochi Rituali 2023 si svolgerà dalle h 17.00 del prossimo 2 dicembre e c’è da giurare su tanta partecipazione popolare grazie al tradizionale spettacolo proposto dai fuochi. L’iniziativa si terrà col patrocinio e sostegno di Turismo e Cultura della Regione Molise, FSC, Molise Cultura, Comune di Agnone, gli enti del territorio ed altre sigle.