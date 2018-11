La Guardia di Finanza ha denunciato alla Procura di Isernia un assicuratore, operante nel venafrano per appropriazione indebita e truffa aggravata ai danni dello Stato. Le Fiamme Gialle, nel corso di una verifica nei confronti dell’assicuratore, hanno accertato che ha posto in essere una vera e propria truffa, per circa 5milioni di euro, ai danni dello Stato, della Compagnia di Assicurazione che rappresentava e dei cittadini assicurati in quanto è emerso che si appropriava indebitamente del premio per le polizze pagato dai clienti, senza provvedere a versarlo alla Compagnia di Assicurazione.