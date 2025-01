di Redazione

Giunge dalle Segreterie Regionali FILT-CGIL – FIT-CISL – FAISA CISAL – UGL AUTOFERRO l’apprezzamento per l’operato del Comune di Pietracatella alla realizzazione della nuova piazzola di fermata degli autobus sulla Fondovalle Tappino.

“Come sindacati dei lavoratori del trasporto pubblico, esprimiamo il nostro plauso al Sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone. Questo intervento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la sicurezza dei cittadini e il rispetto per il lavoro quotidiano degli autisti del trasporto pubblico.

La nuova infrastruttura, conforme alle normative vigenti, garantisce una fermata sicura e accessibile, rispondendo così a una necessità spesso trascurata. Questo risultato dimostra che, quando le amministrazioni locali operano con senso civico e responsabilità, è possibile migliorare la qualità del servizio pubblico e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti.

Al contrario, condanniamo con fermezza quei comportamenti irresponsabili che vedono talvolta amministratori locali richiedere fermate non a norma o, peggio, minacciare gli autisti che si rifiutano di mettere a rischio la sicurezza propria e degli utenti. Azioni di questo tipo non possono e non devono trovare spazio in una società che punta al progresso e alla legalità.

Invitiamo tutte le istituzioni a seguire l’esempio di Pietracatella, mettendo al centro la sicurezza, il rispetto delle regole e il riconoscimento del lavoro dei nostri professionisti, che ogni giorno assicurano un servizio essenziale per le comunità.

Continueremo a vigilare affinché i diritti dei lavoratori e la sicurezza degli utenti siano sempre una priorità nelle politiche del trasporto pubblico.