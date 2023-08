LA PIOGGIA NON HA FERMATO IL XXXIII° FESTIVAL INTERNAZIONALE MARIO LANZA DI FILIGNANO

BELLA SERATA ARTISTICA, IERI IN PIAZZA MUNICIPIO, COL SOPRANO LAURA VERRECCHIA ED OGGI SI PROSEGUE CON LE CANZONI DI MADONNA

Giove Pluvio sconfitto ! Questa la bella notizia relativamente al XXXIII° Festival Internazionale Mario Lanza di Filignano nient’affatto fermato ieri sera dal maltempo abbattutosi sul Molise ed altre regioni del centro. “Le avversità atmosferiche non hanno fermato il Festival !”, spiega con soddisfazione l’ideatore dell’appuntamento artistico Michel Rongione, Presidente dell’Associazione Mario Lanza. “Si è svolta una bellissima serata e l’interprete, il soprano Laura Verrecchia, è stata stupenda”. Ergo il dio (pagano) della pioggia non ha avuto la meglio ! Applausi quindi al soprano locale Laura Verrecchia esibitasi in un concerto assai apprezzato dal pubblico, tant’è i consensi incassati. La Verrecchia, si ricorda, era stata allieva anni addietro di Katia Ricciarelli, in passato a sua volta applaudita interprete al “Lanza” di Filignano. La giovane aveva quindi intrapreso la propria fortunata strada professionale in campo lirico. Tra le partecipazioni di Laura Verrecchia si ricorda anche la sua applaudita interpretazione al Concerto per un Martirio degli anni trascorsi a Venafro in apertura degli annuali festeggiamenti patronali di metà giugno in onore dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria. Concludendo col Festival Lanza 2023 in corso, da segnalare questa sera “Le canzoni di Madonna”, domani 18 agosto “Neapolitown Live”, quindi il 19 lo spettacolo “Una voce, una fisarmonica” ed il finale del Festival il 20 agosto (h 21.30) col Gran Galà della Lirica, col soprano Chiara Taigi, il tenore Joan Lainez e l’Orchestra Internazionale diretta dal M° Leonardo Quadrini, storica presenza artistica del Festival di Filignano.