Pienone di giovanissimi e adulti ambosessi sul centrale Corso Campano di Venafro per il saggio di fine anno degli allievi della Jam Session School della città. Diretti dai rispettivi istruttori, gli iscritti della scuola artistica venafrana hanno cantato, suonato strumenti a fiato come sax e trombe, pianoforte, chitarre, batterie ed altro divertendosi e coinvolgendo i numerosi presenti. Saggio ed applausi anche per i corsisti on line a conferma della valenza della scuola musicale venafrana, apprezzata anche fuori regione. In chiusura applausi e soddisfazioni unanimi per la gioia di corsisti, istruttori, titolare della scuola e genitori degli allievi.