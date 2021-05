di Tonino Atella

Un successo di ascolti e di critica per la seconda puntata della web serie ”Dottor 8” ideata e scritta da Gino Matrunola, direttore di CTA Musical di Venafro, il centro d’arte varia di Venafro. Trattasi, ricordiamo, di un immaginario psicologo/psicoterapeuta, il Dottor Otto appunto, alle prese con personaggi strampalati, come li definisce lo stesso ideatore del lavoro, che raccontano le loro storie affinché “Dottor 8” intervenga a risolvere e guarire.



Nella seconda puntata della fortunata serie recitano le loro particolarissime vicende personali soggetti vari e ambosessi giovanissimi come Giuseppe Fiusco, Michele Cambio, Miriam Bisceglia, Giada Quattrocchi, Cesare Peluso, Florindo Ferritto, nonché Francesca Mascio, Pierluigi Sorteni, Daniele Cataldo, Stefania Carcillo e Salvatore Letizia con interpretazioni quanto mai originali e significative. “Dottor 8“ ascolta ogni cosa, finendo la giornata sfinito ma soddisfatto di essersi adoperato per tutti. “Al termine -asserisce in coda il professionista- ascolto il mio disco preferito per rilanciarmi !”. E giù applausi e consensi da quanti hanno ascoltato e visto via web ! E la serie continua con altre fortunate puntate …