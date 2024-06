di T.A.

Di CLEMENTINO ne è stato appena scritto sottolineando partecipazione e successo popolare per il cantante verace napoletano, ma altro personaggio emergente della nuova canzone italiana si è esibito nella stessa serata delle festività patronali venafrane, entusiasmando a sua volta il pubblico presente che gli ha tributato scroscianti applausi apprezzandone voce, musicalità e temi proposti. In effetti sullo stesso palco del piazzale della stazione ferroviaria, alias Piazza Falcone e Borsellino nel ricordo dei due magistrati uccisi dalla malavita organizzata, Venafro e spettatori dei Comuni limitrofi hanno applaudito anche altro protagonista della musica leggera italiana : “NEVADA”, alias GIOVANNI SANTOPAOLO, 19 anni. Il giovane, presentatosi al pubblico molisano in abiti casual secondo proprio costume, ha interpretato tre canzoni, due delle quali inedite. Ha infatti cantato “BROKEN” e “LEGGERO”, nonché “CELINE”, canzone uscita su tutte le piattaforme la settimana scorsa con grossi consensi popolari. E Venafro e dintorni, così come con CLEMENTINO, sono stati prodighi di applausi, entusiasmi e consensi anche per “NEVADA”, a sua volta capace di “trascinare” il vastissimo pubblico molisano ritrovatisi a Venafro per applaudire entrambe le voci emergenti della canzone italiana.