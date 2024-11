di T.A.

Gran bella serata artistica domenicale alla Basilica di San Nicandro, Patrono di Venafro. Appena dopo la celebrazione religiosa e promosso dai Frati Conventuali che da qualche mese gestiscono convento e basilica cittadini, si è tenuto l’apprezzato concerto in onore di Santa Cecilia presenti tantissimi fedeli che gremivano il luogo di culto. Ad esibirsi il Coro Polifonico “Gaudete” della Parrocchia San Pietro Apostolo di Campobasso, con direttore e soprano Maria Carmela Rossodivita e P. Marcel Balint ad organo e pianoforte. Il team ha presentato musiche di Mozart, Bach-Gounod ed Ortolani, concludendo con l’apprezzatissimo Magnificat in re maggiore di P. Marcel Balint per soprano solo, voci bianche, coro misto, organo e pianoforte. Il tutto salutato al termine dagli scroscianti applausi dei presenti. In chiusura, in linea col luogo di culto che ospitava, il toccante “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi. Serata cioè di arte, ma anche di forte emozioni da tutti apprezzata.