Un lettore di Futuro Molise chiede al nostro giornale di lanciare questo appello per un suo amico che ha bisogno di un trapianto di rene. Facciamo nostro l’appello di questo lettore che pubblichiamo così come ci è pervenuto: un mio amico di Philadelphia, è alla ricerca di un donatore compatibile per un trapianto di rene. Il trapianto è l’unica opzione per garantirgli una vita sana e produttiva. Se c’è qualcuno che potrebbe essere un potenziale donatore chiedo di contattare i seguenti numeri:

+1 (484) 988-4636

+1 (610) 283-4539

Grazie a tutti.