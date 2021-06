da Redazione

Come Forum, insieme a molti comitati salute, associazioni e sindacati, abbiamo lanciato una raccolta firme a sostegno dell’autorizzazione da parte del Governo ad Emergency affinché intervenga temporaneamente in Molise, per tamponare le falle della sanità ormai troppo vistose e insopportabili.

Il personale è allo stremo!

