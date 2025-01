di Redazione

A seguito dei ricorsi dell’ANCE Nazionale, con i quali sono stati contestati i decreti di rilevazione dei prezzi perché disallineati rispetto alle reali impennate del caro materiali, il MIT con due recenti decreti ha rettificato le variazioni percentuali relative all’annualità 2018 e al primo semestre del 2021. Le rettifiche introdotte con i nuovi decreti, dopo l’istruttoria ordinata dai giudici, hanno registrato per quasi tutti i materiali correzioni in aumento, anche consistenti, rispetto alle variazioni precedenti. Le imprese, quindi, potranno attivarsi per richiedere l’integrazione delle compensazioni spettanti, ottenendo finalmente i giusti riconoscimenti degli aumenti intervenuti in questi anni. Le istanze vanno presentate a pena di decadenza entro il 5 marzo per il 2018 ed entro il 19 gennaio per il primo semestre 2021. Gli uffici dell’ANCE Molise sono a disposizione per maggiori approfondimenti e per il supporto occorrente.