L’apicoltura come opportunità di lavoro e come strumento per l’agricoltura. È questo il tema del convegno che si terrà il 30 giugno a Castel del Giudice (IS), negli spazi dell’albergo diffuso Borgo Tufi, con esperti del mondo delle api.

All’incontro, in programma alle 10, parteciperanno, tra gli altri, Antonio De Cristofaro, docente Unimol, e Pier Antonio Belletti del Consorzio obbligatorio apicoltori della Provincia di Gorizia, che spiegherà le ultime novità per contrastare la ‘Varroa’, l’acaro parassita che distrugge le api. Con loro, il sindaco di Castel del Giudice, Lino Gentile, il direttore di Legambiente Molise, Andrea De Marco e il direttore del Gal ‘Alto Molise’ Mario Di Lorenzo.

“Tra gli obiettivi di questa iniziativa c’è quello di dar vita ad un progetto di formazione professionalizzante in apicoltura, per far nascere in Alto Molise nuove imprese apistiche – spiega il sindaco. A Castel del Giudice l’intento è di realizzare un alveare legato alla Cooperativa di Comunità Agricola e al meleto biologico”. (Ansa)