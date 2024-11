Mercoledì 4 dicembre 2024 sarà una giornata importante per Venafro e il suo territorio. Il Gruppo D’Appollonio è lieto di annunciare l’inaugurazione di un nuovo supermercato Decò, situato in via Pedemontana n. 1. L’evento, che avrà inizio alle ore 9:00, è atteso con entusiasmo dalla comunità locale.

Questo nuovo punto vendita rappresenta un’importante opportunità per il territorio, con ricadute positive sia dal punto di vista occupazionale che per l’offerta commerciale. Il supermercato mira a diventare un punto di riferimento per i cittadini, offrendo un’esperienza d’acquisto di qualità e una vasta gamma di prodotti per soddisfare le esigenze di tutti.

Un evento aperto alla comunità

Per celebrare l’apertura, il Gruppo D’Appollonio ha organizzato una giornata speciale dedicata a tutta la comunità. I partecipanti potranno visitare il nuovo punto vendita e approfittare di iniziative e promozioni esclusive riservate all’occasione.

Grande novità Il reparto superfreddo: freschezza e convenienza a portata di mano! potrai scoprire una vasta gamma di prodotti surgelati, perfetti per ogni occasione. Dagli ortaggi ai piatti pronti, tutto è conservato con cura per offrirti praticità e sapore in ogni momento.

