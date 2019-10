Si è aperta nella serata di ieri, giovedì 10 ottobre, la quinta edizione dell’Oktoberfest montaganese. Evento che si concluderà nella serata di sabato 12 ottobre. Una tre giorni di festa all’insegna di atmosfere, costumi e tradizioni culinarie bavaresi nella splendida cornice del Belvedere di Montagano.

Non solo birre bavaresi alla spina, per chi vuole deliziare anche il palato non mancheranno deliziosi piatti tipici bavaresi: tris di wurstel, insalata di patate, crauti, gulash, costatine di maiale speziate e cotte a bassa temperatura, hamburger di vitello con speck fontina e crauti, bretzel e krapfen.

La serata di ieri si è aperta con l’esibizione dei “Cocò Tacabanda”. Questa sera, venerdì 11 ottobre, si esibiranno gli “Hereos Sin Viento”. Sabato 12 ottobre, a chiusura dell’Oktoberfest, sul palco ci sarà la cover band di Vasco Rossi “Il Mondo che vorrei” e a seguire tutti in pista con la musica dj Julian.

Per l’edizione di quest’anno gli organizzatori hanno deciso di dedicare la prima delle tre giornate alle associazioni di volontariato, riservando ai loro membri dei pacchetti agevolati per la cena di ieri sera. L’evento è organizzato dal gruppo sportivo dilettantistico di Montagano e patrocinato dal Comune e dell’associazione “Tradizioni Montaganesi Onlus”.