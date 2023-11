di T.A.

Chiamati a rispondere operatori turistici, culturali, albergatori, ristorazione, artigiani.

L’azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise apre le manifestazioni di interesse per la Bitesp -Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale che si terrà a Venezia dal 20 al 22 novembre 2023. Scadenza della manifestazione di interesse in prima istanza il 6 novembre, in seconda il 10 novembre 2023. La Bitesp – Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale- è un evento interamente dedicato agli operatori incoming e outgoing del turismo esperienziale, un connubio vincente per il settore turistico e un’occasione importante per lo sviluppo del territorio.

La manifestazione presenterà gli operatori turistici specializzati nelle diverse aree del turismo esperienziale: Turismo Culturale, Turismo Eno-gastronomico, Turismo Sportivo, Parchi e Natura, Turismo Rurale, Artigianato, Shopping Tour, Benessere & Spa, Eventi, Mice e Wedding, nelle diverse destinazioni di Mare, Montagna, Laghi, Città d’Arte, etc.

E’ prevista un’ Area Espositiva dedicata agli operatori nazionali e internazionali che vogliono presentare e promuovere le proprie offerte turistiche agli agenti di viaggio e agli operatori che si occupano di outgoing e un Workshop con Buyer internazionali interessati e ricercare nuovi partner commerciali nel mercato italiano.Sarà allestito, a cura dell’organizzazione della Borsa, un Travel Experience Video Festival. L’evento speciale della Bitesp, sarà un’occasione per festeggiare e riunire gli operatori del turismo esperienziale, ma soprattutto una rassegna per valorizzare i territori italiani grazie alla promozione dei video degli operatori che presenteranno le esperienze che il turista potrà vivere nelle diverse destinazioni.

Per l’occasione è stato istituito il premio Travel Experience Award, per premiare i format più interessanti di turismo esperienziale con le esperienze che più delle altre riescono a trasmettere emozione, memorabilità, unicità, creatività, coinvolgimento. La Regione Molise tramite l’Azienda Autonoma, mette a disposizione spazi e personale ma la presenza degli operatori muniti di propri pacchetti è necessaria per favorire scambi e occasioni personalizzate. Necessita un cenno di adesione inviando una mail all’indirizzo aastfiera@gmail.com. Le adesioni, non vi sono oneri per la partecipazione salvo provvedere autonomamente ai costi di viaggio e soggiorno, non potranno superare le venti unità imprenditoriali e pertanto saranno prese in considerazione le candidature cronologicamente protocollate. In caso non vi sia, per l’impresa, la possibilità di presenza si potrà inviare, compatibilmente con le esigenze dell’organizzatore, il materiale ritenuto consono. Esso verrà utilizzato a scopo pubblicitario con il solo impegno di condivisione dello stesso. Per modalità di inoltro e ogni altra info contattare l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, Piazza Bega – Termoli (CB) n. 0875 703913 entro i termini previsti dall’avviso pubblico.