Registrato un primo caso di “Coronavirus” in provincia di Isernia. Si tratta di un uomo di 89 anni, originario di Sesto Campano, ricoverato da qualche tempo in un istituto di riabilitazione a Cassino. La sue condizioni di salute, già precarie, a causa di problemi cardio-respiratori, si sono aggravate inducendo il personale medico a sottoporlo a tampone che ha dato esito positivo. Da qui la decisione di trasferirlo con urgenza allo allo Spallanzani di Roma. Come da prassi è scattato il protocollo d’emergenza per impedire la diffusione del contagio.