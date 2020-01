Una 70enne, nella mattinata di oggi, è stata investita da un’auto a Termoli all’incrocio tra viale Padre Pio e viale San Francesco. Soccorsa prima da alcuni passanti, la donna è stata poi trasportata all’ospedale San Timoteo da un’ambulanza del 118 intervenuta sul posto. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto anche la Polizia Municipale di Termoli per i rilievi del caso.

Aggiornamento

Purtroppo non ce l’ha fatta la 70enne investita da un’auto stamane a Termoli. I medici hanno tentato di tutto per salvarle la vita, ma non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.