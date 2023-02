E’ venuto meno a Macchiagodena un personaggio che ha fatto la storia del calcio di paese nel centro dell’interno dell’isernino. Antonio Di Pardo, indimenticabile capitano dell’undici di Macchiagodena degli anni ’70 quando in Molise non c’erano campionati ma ci si sfidava in irriducibili partite in occasioni di feste estive di paese e quando con la casacca del Macchiagodena giocava ogni tanto Giancarlo Morrone, successivamente centravanti della Lazio e di altri club di serie A, il quale frequentava il piccolo Comune molisano per questioni di cuore, Antonio Di Pardo -si diceva- non è più e tutti lo ricordano con affetto e tanta riconoscenza, sia come calciatore che artigiano quale provetto sarto. Così ricorda lo scomparso il dr. Costantino Kniahynicki, a sua volta giocatore del Macchiagodena dei tempi del Di Pardo, Morrone e tant’altri : “E’ venuto a mancare -afferma il dottore ed ex calciatore Kniahynicki, nella foto accosciato sulla destra di Morrone- il capitano ! C’era infatti un solo capitano della squadra di calcio del Macchiagodena dei decenni trascorsi. Capitano fuori e dentro il campo per tre generazioni. Tutti coloro che hanno giocato con lui lo ricordano con affetto e gratitudine. Leale e generoso. Addio mio capitano Antonio di Pardo, conosciuto come “Prill”. All’epoca giocava con noi anche Giancarlo Morrone, centravanti della Lazio e di altri clubs della serie A”. La formazione del Macchiagodena nella foto allegata : Michele Trafficante, Angelo Di Pardo, Alberto Cuccovia, Giancarlo Morrone, Angelo Di Paolo, Tonino Trafficante, Peppino De Filippo, Antonio Di Pardo, Costantino Kniahynicki, Felice Perrella e Claudio Kniahynicki. Alla famiglia Di Pardo le condoglianze anche di FuturoMolise.