La nostra redazione si aggiunge agli auguri dei familiari del caro Antonio Fratipietro che festeggia oggi il suo compleanno.

Un molisano doc, cresciuto a pane e pallone, una vita lavorativa al servizio delle Ferrovie dello Stato e una passione per il Teatro. Persona semplice e sincera, stimata e umile, sempre con il sorriso sulle labbra e amicone di tutti.

Oggi in pensione, Antonio spegne 70 candeline. Si! 70 anni portati benissimo, perché non passa giorno che non indossi una tuta, un paio di scarpette e quando si poteva anche una partita di calcio tra amici. Il tempo che passa ha solo ingiallito i fotogrammi dei suoi dribbling, della sua forza di trascinatore in qualsiasi squadra abbia giocato. Una bellissima carriera, una straordinaria storia che non tramonterà mai, quella di Antonio ha tutte le caratteristiche per essere ricordata e raccontata. Il ragazzo di San Giovanni in Galdo, provincia di Campobasso, è tifoso anche della Juventus, di seguito lo vediamo ritratto con il Campione del Mondo 1982 Antonio Cabrini che, guardacaso, in comune hanno il nome di battesimo, il ruolo calcistico e il numero 8 (Cabrini è nato anche lui l’8, ma di Ottobre).

Qui lo vediamo nei tempi d’oro in cui il suo estro, la sua forza, la sua duttiilità e il suo carisma riusciva a riempire i campi da gioco.

Innamorato anche della città di Campobasso che gli ha fatto il regalo più bello della vita: l’amore infinito per la sua Carmela. Da sempre al suo fianco come prima tifosa e sostenitrice del “ragazzo”.

Ma non è tutto, quando si ha un carisma, una personalità forte inevitabilmente “rischi” di essere sotto i riflettori ed è per questo che Antonio oggi è anche un simpatico e audace attore di Teatro. Nel suo palmares ci sono già diverse interpretazioni, una delle più entusismanti è stata il 22 Maggio del 2019, nel ruolo di Carlino, al Teatro Savoia di Campobasso, organizzata dall’ Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane in una commedia suddivisa in tre atti dal titolo “Tre iuôrn ‘é tiémpe”. In basso la foto che lo ritrae nel saluto finale della commedia.

Buon compleanno ragazzo. Auguri Campione da parte della nostra redazione di Futuro Molise.