di Redazione

Si è tenuta sabato 16 u.s. l’assemblea regionale per il rinnovo delle cariche dirigenziali dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al merito del Coni e del Cip, alla presenza dei soci, dei due delegati della provincia di Isernia e dei quattro di quella di Campobasso, nonché del presidente provinciale di Campobasso Igino Tomasso. Il consigliere nazionale Franco Palladino ha ricoperto il ruolo di presidente dell’assemblea dopo aver portato i saluti del presidente nazionale ANSMeS Francesco Conforti, sempre attento e sensibile nei confronti del comitato molisano, il quale ha annunciato sin d’ora la propria presenza nel prossimo mese di dicembre all’evento di punta dell’associazione. Al termine delle operazioni di voto è risultato eletto all’unanimità il presidente uscente Michele Falcione ed il nuovo Consiglio regionale per il quadriennio 2025-2028 è risultato così composto: Mario Ialenti, Gabriella Di Berardo, Umberto Anzini e Siro D’Alessandro. Al termine dell’assemblea il presidente ha espresso il suo compiacimento per la fiducia ancora una volta ricevuta e la possibilità di proseguire il cammino dell’associazione benemerita che ormai da cinque anni è presente sul territorio regionale promuovendo con specifici eventi l’etica sportiva e i valori dello sport. Un ringraziamento agli intervenuti ed un auspicio di poter lavorare con il nuovo consiglio per il bene dell’ANSMeS e dello Sport.