Eventi e Concerti Live e The Mac Live annunciano l’annullamento, per motivi logistici, dello spettacolo “Robin Hood Il Musical” previsto per il 15 febbraio all’Auditorium di Isernia. Motivi logistici alla base del posticipo dell’evento.

Il rimborso potrà essere richiesto a partire dal 19 febbraio entro e non oltre il 28 febbraio: tale rimborso prevede il prezzo del biglietto comprensivo dei diritti di prevendita. Ci si dovrà rivolgere allo stesso punto prevendita dove è stato acquistato il biglietto per l’evento o contattando lo stesso punto prevendita online in cui si è acquistato.