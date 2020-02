“In relazione all’emergenza epidemiologica nazionale, in ottemperanza con quanto indicato dal Ministero della Salute e del Ministero per la Pubblica Amministrazione, che sconsigliano fortemente manifestazioni, assemblee o riunioni pubbliche, eventi che vanno a costituire momenti di numerosa aggregazione cittadina, abbiamo deciso, per il momento, di rimandare gli eventi programmati per il 3 marzo a Isernia per celebrare il Cinquantennale della Provincia”. Così il presidente della Provincia Ricci.

“Ci dispiace molto dover prendere questa decisione – continua Ricci – ma pensiamo che in questo delicato momento sia necessario osservare la massima prudenza. Infatti, cogliamo l’occasione per invitare tutti ad attenersi a quelle che sono le linee guida indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Molise e dal Ministero della Salute stesso, uniche voci in capitolo ufficiali alle quali ci atteniamo”. “Grazie a tutti per la collaborazione – prosegue il presidente Ricci – ora più che mai è importante rimanere uniti. Gli eventi saranno rinviati a data da destinarsi, non appena ci sarà consentito”.