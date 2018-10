La Confesercenti Provinciale Di Campobasso, con un post su Facebook, annuncia l’annullamento della fiera del Matese in programma per domenica 14 ottobre. La fiera si sarebbe tenuta nella Zona Industriale di Campochiaro “piazzale CISI”, con ingresso gratuito.

“La fiera del Matese in programma per domenica 14 ottobre è stata ANNULLATA. Dopo settimane di duro lavoro, dopo aver investito denaro e risorse umane per dar vita ad un evento che vedeva coinvolte più di 150 aziende, a due giorni prima dell’iniziativa, è venuta meno una grande opportunità per il Matese e tutto il Molise. La burocrazia colpisce ancora l’economia e il turismo della nostra Regione … chi ne pagherà le conseguenze?”