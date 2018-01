L’ultima festività della Befana, in casa Hammers, ha portato la ripresa delle attività agonistiche dopo la pausa natalizia e già da venerdì 5 gennaio, tutte le compagini della società di rugby campobassana sono tornate a lavoro per preparare i prossimi imminenti impegni.

Soprattutto, questa che inizia, sarà una settimana importante per le Ladies degli Hammers che sono pronte a ospitare, domenica 14 gennaio, la prossima tappa di Coppa Italia sul campo di Vinchiaturo, con inizio fissato per le 14.30.

Dopo le belle prove fornite da Guarracino e compagne nelle precedenti tappe di Coppa svoltesi in giro per la Campania e l’entusiasmo suscitato dall’assegnazione a Giovanna Cece del prestigioso riconoscimento in occasione della giornata dello sport molisano, l’attenzione intorno a tutto il movimento rugbistico femminile campobassano è salita e diverse nuove atlete si sono avvicinate a questa disciplina proprio negli ultimi mesi.

Il raggruppamento di Coppa Italia che porterà in terra molisana diverse squadre femminili provenienti da fuori regione nel prossimo fine settimana, per volontà stessa della società rossoblù si terrà sul terreno da gioco di Vinchiaturo con l’intento di aprire il più possibile le attività degli Hammers all’interno comprensorio provinciale, per diffondere nel modo più diretto questa disciplina a un numero sempre maggiore di ragazzi e di ragazze che vivono nei paesi intorno al capoluogo di regione.

Anche per gli under 18 di coach Luca Suliani la prima sfida del 2018 sarà domenica 14 gennaio in casa, all’ex Romagnoli di Campobasso, contro i Borbonici. I ragazzi di Suliani si sono sbloccati con una bella vittoria in trasferta poco prima di Natale e adesso sono chiamati a ripetersi in casa per iniziare al meglio il nuovo anno solare.

Per i ragazzi dell’under 16 e i loro dirigenti, impegnati quest’anno in un campionato di alta classifica grazie anche alla collaborazione con il IV Circolo Benevento, il campionato riprenderà, sempre domenica 14 gennaio, a Benevento con la sfida contro il Santa Maria Capua a Vetere.