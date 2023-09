Con una nota stampa ufficiale diramata alle redazioni giornalistiche, il Campobasso Football Club precisa che:

“In riferimento ad alcuni spiacevoli episodi avvenuti in occasione della gara di Vastogirardi (non solo al termine), la società Campobasso FC manifesta il proprio dispiacere per quanto accaduto e ribadisce che il calcio dovrebbe essere sempre espressione di gioia.

Allo stesso tempo, smentendo con decisione alcune ricostruzioni di parte già frettolosamente fatte circolare, si ribadisce che questo club ha tra i propri princìpi la volontà di instaurare rapporti di amicizia su ogni campo, a maggior ragione su quelli del Molise.

Per questo motivo, ribadendo il legame con la società del Vastogirardi e con la propria comunità, non replichiamo, pur potendo farlo, ma diamo sin da ora la nostra disponibilità a un incontro privato per chiarire (e superare) l’accaduto.

Siamo pronti a stringerci la mano e a bere una birra insieme”.

Questa nota stampa è giunta subito dopo la prima comunicazione ufficiale del Vastogirardi la cui società sostiene che: “A fine partita il direttore sportivo, Giuseppe Giglio è stato aggredito con uno schiaffo dal tecnico del Campobasso, Andrea Mosconi”.

s.n.