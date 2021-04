di Giampiero Giunti

“Adotta un Rifugio”, prosegue l’iniziativa di AnimaLiberAction: raccolta fondi e presenza sul territorio.

AnimaLiberAction è un’associazione antispecista no profit che si batte per i diritti di tutti gli animali, protagonista di diverse iniziative sul territorio in un più ampio contesto di sensibilizzazione. Ai più attenti, nei giorni scorsi, non sarà sfuggita la presenza a Campobasso di diversi cartelloni giganti, con i quali l’associazione mirava, e mira tuttora, a divulgare un “messaggio etico contro la mattanza, non solo degli agnelli, ma di tutti gli animali considerati da reddito”. Oltre che nel capoluogo molisano, l’affissione è avvenuta in altre città italiane come Torino, Lecco, Pesaro e Urbino.

“Ogni anno – spiega l’associazione, che ha altresì attivato diverse piattaforme social – nel mondo sono circa 170 miliardi gli animali che vengono uccisi a scopo alimentare. Animali che vengono rinchiusi dalla nascita in minuscoli recinti al buio senza mai avere la possibilità di conoscere la libertà. Trattati come schiavi solo per arricchire aziende alimentari. La sorte per tutti questi animali – si legge – è purtroppo già segnata quando vengono brutalmente strappati alla madre dopo pochi giorni di vita. Poi il triste destino: essere allontanati e rinchiusi o caricati sui camion e trasportati verso i mattatoi”.

Tra le tante iniziative di spicco in corso, c’è sicuramente “Adotta un Rifugio 2021”, una raccolta fondi iniziata lo scorso 20 marzo e attiva fino al 20 aprile, che mira ad aiutare e sostenere tutti i gestori dei venti rifugi coinvolti. L’intero ricavato (qui il link https://buonacausa.org/cause/adotta-un-rifugio-2021) sarà destinato a tali strutture, decisamente provate dall’emergenza coronavirus. “Gli animali – conclude l’associazione – arrivano in condizioni igienico sanitarie pessime. Per salvarli sono necessarie tante spese per le cure veterinarie. La raccolta fondi nasce con l’intento di dare un supporto concreto a queste strutture, sostenendo appunto gli animali e il loro benessere”.

I CANALI DI COMUNICAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE:

PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/animaliberaction

CANALE INSTAGRAM: https://www.instagram.com/animaliberaction

SITO INTERNET (in costruzione): www.animaliberaction.com

EMAIL: animaliberaction@gmail.com

Alessia Danila Di Salvo, una volontaria e componente dell’associazione, ha voluto inviarci un video alla nostra redazione per ringraziarci, un gesto che abbiamo apprezzato tantissimo e che vogliamo condividere con i nostri lettori:

Il Video dell’associazione AnimaLiberAction: