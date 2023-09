di T.A.

ATTENZIONE ! TANTI GLI ANIMALI DI ALLEVAMENTO E SELVATICI CHE SI POSSONO INCONTRARE PER STRADA !

Massima allerta, voi che siete soliti andare in giro in auto, in bici, in moto o a piedi su ogni tipo di strada ! E’ facile, addirittura ricorrente, imbattersi subito dopo una curva a gomito o lungo un breve rettilineo, in particolare lungo strade di collina e montagna, in una bellissima volpe dall’imponente coda che attraversa di corsa l’asfalto per celarsi tra la vegetazione a lato, o in un meraviglioso daino che con uno/due balzi passa da destra o sinistra in cerca di riparo, o assai più pericolosamente in un massiccio cinghiale o addirittura in più mucche che in tutta tranquillità pascolano a lato della strada, alla ricerca di foglie, arbusti ed erba fresca. Già, animali di varie specie sulle nostre strade, taluni non pericolosi, ma altri potenziali e temibili minacce per l’incolumità delle persone ! E purtroppo anche gli animali potenzialmente non pericolosi possono diventare tali se improvvisamente si parano dinanzi alla nostra vettura, ad una bici in discesa, mentre si procede in moto o si va a piedi. Gli animali in genere, una volta visti in strada dopo una curva a gomito mentre sopraggiungiamo, s’impauriscono e possono procurare guai. Stesso discorso da parte dell’uomo o della donna : nel ritrovarsi improvvisamente l’animale davanti, induce a gesti inconsulti, a scarti incontrollati che possono generare conseguenze spiacevoli per la nostra incolumità fisica ! Peggio ancora se in strada compare di colpo una mucca o un cinghiale ! Il pericolo a quel punto è enorme, non già perché l’animale attacchi, quanto per la sorpresa e la possibile reazione/paura di entrambi, ossia nostra e dell’animale. Ergo, prudenza e tanta attenzione perché in casi del genere il pericolo è realmente dietro l’angolo ! Come pure è necessario che l’allevatore di bovini non si distragga, lasciando che le proprie mucche finiscano per pascolare pericolosamente in mezzo alla strada ! Ed allora prevenzione ed attenzione da parte di tutti a 360° e si vivrà tutti meglio !