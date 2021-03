“E’ il primo passo, ma è anche un passo storico”. Così l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, commenta l’adozione, nella commissione Affari costituzionali del Senato, del testo base di riforma della Costituzione che prevede la tutela “dell’ambiente e degli ecosistemi”, anche “nell’interesse delle future generazioni”, e la grande novità della protezione della “biodiversità e degli animali”, assegnata alla competenza esclusiva dello Stato. “Credo – aggiunge – che per la prima volta possiamo leggere queste parole, “biodiversità” e “animali”, nel testo base di un disegno di legge costituzionale. Voglio perciò ringraziare due colleghe parlamentari che fanno parte del nostro intergruppo e si sono battute in commissione per far passare questa formulazione, peraltro ampiamente condivisa: la relatrice Alessandra Maiorino e la vicepresidente dell’Intergruppo Loredana De Petris. Inserire in Costituzione la tutela degli animali, sul modello delle più avanzate costituzioni europee, è un grande obiettivo di civiltà”.