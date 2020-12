La notizia arriva un po’ a sorpresa, ma non più di tanto, visto da giorni circolava senza trovare conferme. Conferma arrivata questa mattina, nel corso di una videoconferenza con le sigle sindacali della sanità e i vertici dell’Asrem (assenti Toma e Florenzano).

Alla base della decisione di Giustini ci sarebbero “gravissimi motivi”, al momento non resi noti. Nelle prossime ore l’ex generale della GdF dovrebbe protocollare le sue dimissioni.

Una bomba che scoppia in un momento delicatissimo per la sanità molisana, con una pandemia in corso e una campagna vaccinale da portare avanti. Cosa accadrà ora? La palla passa a Roma nelle mani del Ministro della Salute Speranza.

Questo accadeva nella mattinata di oggi, con una ridda di voci che si rincorrevano, seguite dal silenzio di Giustini che, dopo aver sganciato la bomba, si è eclissato.

Aggiornamento

Nel corso del pomeriggio, sono iniziate a circolare le presunte motivazioni che avrebbero spinto l’ex generale a minacciare le dimissioni, di fatto mai protocollate in Regione: parrebbe che, di fronte alle imposizioni della dott.ssa Adduce (dirigente ministeriale), che chiedeva di revocare l’accreditamento alle strutture sanitarie private a diretta gestione regionale, IRCCS Neuromed e GEMELLI Molise spa, che contribuiscono, con i loro extra-budget, in maniera notevole al disavanzo della Regione, il commissario avrebbe minacciato di dimettersi.

Per Giustini, questa paventata ipotesi, rappresenterebbe un disastro a cui non vuole prestare il fianco.

Queste sarebbero le motivazioni secondo i ben informati, ma non si posso escludere altri colpi di scena. La guerra di potere in atto, tra Giustini e Toma, non sta facendo altro che acuire i problemi della sanità regionale a danno del diritto alla salute dei molisani.

Per sapere cos’è accaduto realmente e, per fare chiarezza, non resta che attendere le dichiarazioni ufficiali di Giustini.