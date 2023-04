Un tempo era giornalista pubblicista, quindi addetto stampa di ex consigliere regionale del Molise, poi ambientalista ed amante di tavola e prodotti bio. A seguire il suo proposito di ritirarsi a vivere in collina nella proprietà del nonno, prima di scoprirsi scrittore di favole sugli animali coi quali convive in altura. Miscelate il tutto ed ottenete l’eccentrico Angelo Bucci di Pozzilli che ha appena dato alle stampe “Feronia”, testo coloratissimo e ricco di immagini di animali di cui l’autore ha scritto favole che tanta presa esercitano sui minori, ma anche sugli adulti. L’ha dimostrato l’affollata e riuscita presentazione del testo alla Liberty di Venafro, con tante presenze in sala. Il nostro però non si è fermato ed eccolo ospite di Buongiorno Lazio, emittente tv privata laziale che l’ha voluto in studio per chiedergli di “Feronia” e farsene spiegare le motivazioni a monte. Ed Angelo ha illustrato con un largo sorriso quanto scritto e spiegata la personale passione per la natura e gli animali, dicendosi pienamente realizzato della propria nuova scelta di vita.