Angelica Fino, professionista e maestra di danza della Time to dance Academy di Isernia, ancora una volta al primo posto in uno degli eventi più seguiti del panorama caraibico.

Vincitrice della Categoria Assoluti del Valetodo Event, concorso internazionale di Danza tenutosi a Roma nello scorso week-end, che anche quest’anno ha visto competere ballerini talentuosi provenienti da ogni parte d’Europa. Una giuria tecnica ha valutato le performance dei partecipanti decretando, dopo una lunga giornata di prove ed eliminatorie, l’assegnazione dei premi soltanto in tarda serata per i primi tre classificati, e aggiudicando all’atleta Angelica Fino la prima posizione assoluta.

Riconoscimento importante a cui segue un premio in denaro e la partecipazione di diritto a 12 Eventi Internazionali di danze caraibiche come artista professionista in show, stage e spettacoli. “Sono entrata in questo mondo più di dieci anni fa, dapprima con la vittoria del titolo italiano nella Federazione Italiana Danza Sportiva, poi con i miei spettacoli e il mio partner nei più bei congressi d’Italia, successivamente con una compagnia di danza e folklore cubano che mi ha permesso di viaggiare e di affiancare maestri di fama internazionale.

Ballo salsa, sono una latinista dalle radici, dannatamente innamorata di tutti gli stili di danza esistenti e infine sono un’insegnante nel sangue!” – queste le parole a caldo della ballerina Angelica Fino a conclusione di questa nuova esperienza a Roma, che individua un talento tutto molisano dedito ai sacrifici ma anche alla passione per questo sport. Si ricorda la sua recente partecipazione al congresso caraibico a Barcellona qualche mese fa in cui aveva ugualmente guadagnato il podio.

“Vincere è stato assolutamente inaspettato, impetuoso, spaventoso, stupendo… ma ce l’ho fatta da sola con la consapevolezza che se balli con il cuore prima o poi raggiungi i tuoi obiettivi.” – continua Angelica, motivando anche con queste parole le sue allieve della Time to Dance Academy.

Nuove sfide e nuovi progetti dunque per questa ragazza che ha fatto della danza la sua vita: la preparazione delle sue allieve per le competizioni italiane nella FIDA nei prossimi mesi, la direzione artistica del Festival della Danza che si terrà a giugno 2019, l’insegnamento nella scuola di ballo isernina, show e spettacoli in Italia e nel resto del Mondo. Ancora congratulazioni ad Angelica Fino!