Sarà Andrea Greco il candidato governatore del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali del 22 aprile. È stato deciso al termine della votazione online tra gli iscritti certificati avvenuta sulla piattaforma di condivisione Rousseau.

La stessa votazione ha definito anche la composizione della lista dei candidati Consiglieri, formata sulla base dei nominativi più votati tenendo in considerazione le quote di genere e comunque in attesa degli ultimi adeguamenti formali.

“In questo modo il MoVimento 5 Stelle in Molise è la prima forza politica a poter annunciare sia il candidato Governatore che i candidati Consiglieri. Un team di tante diverse professionalità, un mix di testa e cuore, gli stessi ingredienti che ci hanno garantito la vittoria alle elezioni Politiche”.

Andrea, 33 anni da compiere, laureato in Giurisprudenza, è l’aspirante presidente più giovane della storia politica molisana, ma negli ultimi 5 anni è stato consulente giuridico e uno dei collaboratori del gruppo consiliare che ha coadiuvato i portavoce in Consiglio regionale Antonio Federico, ora deputato M5S, e Patrizia Manzo, favorita nei pronostici.