di T.A.

IL MOLISE SPORTIVO HA ACCOLTO CON SODDISFAZIONE IL RITORNO DI ANDREA CAPOBIANCO ALLA GUIDA TECNICA DELL’ITALIA FAMMINILE DI BASKET

Un ritorno che soddisfa tutto il Molise cestistico. E’ quello di Andrea Capobianco, già giocatore del Venafro basket nei decenni trascorsi, e tornato quale coach dell’Italia basket femminile. L’aveva già diretta nel biennio 2015/17 per i Campionati Europei in Cecoslovacchia guidando l’Italia Rosa per 24 partite ed il suo ritorno l’ha deliberato nelle settimane precedenti il consiglio federale del basket nazionale. Il venafrano guiderà quindi le ragazze del basket per gli Europei 2025, con l’Italia tra le nazioni organizzatrici dell’evento.

Prima di tale decisivo appuntamento Andrea Capobianco e le sue ragazze affronteranno vari match confrontandosi con Grecia, Repubblica Ceca e Germania. I primi rallegramenti al neo coach per la nomina sono arrivati da Giuseppe Amorosa, vertice della FIP Molise.