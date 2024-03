di T.A.

La gente è preoccupata e chiede rimedi tempestivi, prima che accada l’irreparabile. La storia che segue avviene a Venafro e purtroppo si ripete con periodicità. Si è verificato infatti un ennesimo investimento di un pedone -in questo caso una giovane- sotto il micidiale ponte ferroviario di Via Campania, in pieno centro abitato, zona purtroppo già teatro di precedenti investimenti di pedoni, essendo questi costretti a procedere nel bel mezzo dell’arteria oltretutto trafficatissima, non esistendo ai lati tracce di marciapiedi. La gente cioè è costretta a camminare direttamente sulla statale, dal che i ricorrenti investimenti di pedoni da parte di auto, furgoni e tir soprattutto. L’ultimo incidente di tal fatta, si diceva, ha visto protagonista purtroppo una giovane, che ha dovuto far ricorso a cure medico/sanitarie pur non risultando per fortuna in pericolo di vita. “S’intervenga -reclamano i venafrani- prima di ulteriori investimenti nel tratto in questione”. Istanza certamente giusta e da prendere in seria ed immediata considerazione al fine di assicurare a tutti il massimo dell’incolumità personale.