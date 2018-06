Ancora un infortunio sul lavoro alla Vibac di Termoli, azienda che produce nastro adesivo e dove sono impiegate 150 persone. Due operai di 49 e 50 anni sono rimasti ustionati. Uno di loro è grave e i medici del San Timoteo hanno predisposto il suo trasferimento in una struttura specializzata.

Ha riportato bruciature diffuse su gran parte del corpo. Il collega se l’è cavata, si fa per dire, con scottature più lievi alle mani e al collo. Non è ancora chiara la dinamica. Sembra che siano rimasti ustionati da un improvviso getto di vapore acqueo uscito da una tubatura che stavano riparando a tre metri d’altezza sopra una piattaforma mobile. L’onda bollente che li ha investiti ha scaraventato a terra uno di loro, quello rimasto ferito più gravemente. L’incidente, durante il turno di lavoro, è l’ennesimo in Vibac.

Gli operai spesso hanno scioperato per protestare proprio per la scarsa sicurezza. Più volte i sindacati hanno denunciato manutenzione insufficiente ai macchinari e spazi di lavoro compromessi dal deposito di materiali e imballati, oltre a un clima aziendale molto conflittuale. Nel 2013 la Vibac aveva vissuto un periodo di crisi, da cui era uscita con un accordo che prevedeva contratti di solidarietà e la rinuncia per i dipendenti a buoni pasto e premi di produzione.

Un’azienda che ha comunque continuato a investire su Termoli con nuovi produzioni e nuove assunzioni. Ora ancora infortunio e un operaio specializzato che versa in gravi condizioni.