La tragedia si è verificata alle prime luci dell’alba a Guglionesi, nei campi in contrada Sabbione. L’uomo, un 41enne residente a San Giacomo degli Schiavoni, era impegnato nel consueto lavoro nei campi quando, per per cause ancora in corso di accertamento, il trattore che stava manovrando si è ribaltato schiacciandolo.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’agricoltore. Da segnalare anche l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri per i rilievi del caso.