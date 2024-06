di T.A.

DENUNCIATI ANCHE I POTENZIALI PERICOLI DERIVANTI DA VECCHIE TABELLE COMMERCIALI IN DISUSO

E’ stato appena scritto del PALO PENDENTE della pubblica illuminazione lungo Via Campania, ingresso sud di Venafro, con pericoli per pedoni e mezzi in transito, ed ecco puntuali arrivare in redazione foto e testimonianze di circostanze similari sempre nell’abitato della quarta città del Molise, Venafro appunto. E’ un libero professionista a testimoniare la cosa : “Da anni -afferma il nostro- all’ex incrocio semaforico di Via Colonia Giulia, “ex” in quanto il semaforo é stato disattivato da anni favorendo così la confusione e i rischi attuali nell’attraversare a piedi o su gomma tale trafficatissimo incrocio, da anni sono rimasti pendenti in alto ed arrugginiti dal tempo e dalle intemperie i resti inutili del predetto ex impianto semaforico ed altro. Così come continuano a fare pessima mostra di se gli stessi pali metallici che reggevano il tutto, pali oggi inutili e perciò da rimuovere. Ciononostante nessuno e niente si muove, col risultato di continuare ad “ammirare” in alto strutture inservibili ed inclinate mentre pedoni e mezzi su gomma transitano in strada”. Sul tema in questione, ossia strutture metalliche a lato di strade nell’abitato venafrano, perviene anche la questione nient’affatto secondaria di tabelle commerciali installate da privati e rimaste attaccate ai pali metallici anche dopo la chiusura delle attività reclamizzate. Tali tabelle, dato il trascorrere del tempo, andrebbero finalmente rimosse anche perché deteriorate e potenzialmente pericolose, ma nessuno pare avvedersene. Ci sarà qualcuno che prima o poi rimuoverà tali potenziali pericoli ?